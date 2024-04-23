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    В Мраморном дворце покажут отреставрированные работы из Таганрогского художественного музея

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    В июле 2023 года в центре Таганрога произошёл взрыв, повредивший работы на музейной экспозиции «Золотые имена Серебряного века». Специалисты Русского музея оперативно предложили помощь в реставрации двадцати двух предметов и больше полугода восстанавливали разорванные холсты, расчищали предметы от цементной и стеклянной пыли и даже раскрыли первоначальный вид и авторский замысел картин.

    После реставрации. Константин Коровин. Терраса
    После реставрации. Константин Коровин. ТеррасаФото: пресс-служба Русского музея
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    Из-за взрыва в Таганроге пострадали работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова. Мраморная скульптура Христофора Геворкяна «Портрет мальчика» разбилась на две части, картина Анри Шопена «Благословение Ревекки» получила многочисленные повреждения. Сразу после взрыва специалисты из Русского музея, прибыв в Таганрог, закрепили аварийные участки прорывов профилактическими заклейками, затем работы упаковали в специальные ящики и отправили в Петербург автофургоном с системой поддержки температурно-влажностного режима.

    После реставрации. Зинаида Серебрякова. Натюрморт
    После реставрации. Зинаида Серебрякова. НатюрмортФото: пресс-служба Русского музея
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    В Русском музее отмечают, что реставраторы не только устранили повреждения, которые произведения получили во время взрыва, но и провели их комплексную реставрацию, раскрыли первоначальный вид и восстановили авторский замысел. Например, сняли слои старого пожелтевшего и потускневшего лака, удалили старые записи (поздние неавторские правки). Теперь перед тем, как вещи из собрания Таганрогского художественного музея отправятся обратно на юг, их в обновлённом виде можно будет увидеть в Петербурге.

    процесс реставрации
    процесс реставрацииФото: пресс-служба Русского музея
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    Выставка «Спасённые шедевры. Русский музей — Таганрогу» пройдёт в Мраморном дворце с 24 апреля по 13 мая 2024. 0+

    После реставрации. Константин Коровин. Терраса
    После реставрации. Константин Коровин. ТеррасаФото: пресс-служба Русского музея
    После реставрации. Зинаида Серебрякова. Натюрморт
    После реставрации. Зинаида Серебрякова. НатюрмортФото: пресс-служба Русского музея
    процесс реставрации
    процесс реставрацииФото: пресс-служба Русского музея

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