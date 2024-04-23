Гастроли новосибирского театра «Глобус» в Петербурге откроются «Варшавской мелодией»

С 24 по 27 апреля в Санкт-Петербурге состоятся «Большие гастроли» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». На сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева пройдут показы спектаклей «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку!» и «Доклад о медузах».



«Варшавская мелодия» Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Гастроли откроются «Варшавской мелодией» (16+) в постановке Ирины Камыниной. Пьеса Леонида Зорина, ставшая классикой, — история о любви и времени. Он — человек, победивший мировое зло. Она — талантливая певица, только начинающая свой путь. Их любовь кажется неопровержимо вечной, однако у времени свои планы, которые оборачиваются чередой расставаний. Справившись с глобальными трудностями, смогут ли эти герои справиться с собственной жизнью и подчинить себе время?



«Мальчики» Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





25 апреля пройдут показы спектакля «Мальчики» (12+) Артема Терехина. Спектакль создан по мотивам повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале, умел управлять воздушными змеями и парусами, и потому можно сказать, что у героев его повести были реальные прототипы. Театр рассказывает свою историю: о том, кто они — сегодняшние мальчики? Изменила ли их эпоха, повлияла ли на представления о честности, доброте и дружбе? Мальчики расскажут о себе и о каждом из нас, в том числе с помощью живой музыки.



«Спасите Леньку!» Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





26 апреля театр сыграет «Спасите Леньку!» (12+) Дениса Малютина. Спектакль о мальчике, живущем в блокадном Ленинграде, чье письмо чудом доходит до жителей Африки. Чудо переплетается с жестокой военной реальностью, и обитатели волшебной страны решают спасти ленинградского мальчика. А спасти порою может любовь и доброе слово.



«Доклад о медузах» Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Завершит гастроли спектакль «Доклад о медузах» (12+), который пройдет 27 апреля. Мы застаем маленькую героиню в самый трудный период ее жизни, когда все проблемы навалились разом: развод родителей, потеря подруги, навязанные встречи с психологом и необходимость сделать школьный доклад о медузах. Тяжесть груза заставляет ее замолчать. Молчание становится ее защитной реакцией, потому что слова не способны выразить всю боль, накопившуюся в душе ребенка. А дальше Сьюзи предстоит пройти большой и сложный путь взросления, на котором она постигнет смысл любви и дружбы, сможет все преодолеть и перешагнуть через собственную немоту.



Арина Хек

