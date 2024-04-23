Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.
Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»
Думаете, у вас есть шансы?
Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.