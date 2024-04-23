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    Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

    Думаете, у вас есть шансы?

    6840
    15 комментариев
    «Тотальный диктант» ежегодно пишут сотни тысяч человек, но на пятерку его сдают немногие
    «Тотальный диктант» ежегодно пишут сотни тысяч человек, но на пятерку его сдают немногиеФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.

    Белый воротничок, съехавший <...>

    Древний человек <...> памятное событие

    Средневековый переписчик украсил поля книги <...>

    Это слово встретилось в последнем на данный момент диктанте

    Как вы напишете вот это слово?

    Предложения перебраться <...> отверг напрочь.

    У Кости <...> ни сил, ни возможностей.

    Продолжаем вспоминать написание сложных слов

    Это слово не дало многим сдающим «Тотальный диктант» получить пятерку

    А это слово вам по зубам?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

    Ничего страшного, мы специально задавали самые сложные вопросы. Главное — запомнить, как пишутся эти слова.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

    Такими темпами в следующем году вы сможете уверенно сдать «Тотальный диктант» на хорошую отметку!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

    Пять с ма-а-аленьким минусом. Поздравляем с результатом!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

    Да вы грамотей! Наверняка вы написали не один «Тотальный диктант» на отлично.

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    «Тотальный диктант» ежегодно пишут сотни тысяч человек, но на пятерку его сдают немногие
    «Тотальный диктант» ежегодно пишут сотни тысяч человек, но на пятерку его сдают немногиеФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    Комментарии 15

    Пита-сан23 Апр 2024 в 23:12
    «За границу» высосано из пальца
    +0−0
    19890308123 Апр 2024 в 22:45
    10/10, призадумалась только над "недоставало", а уж пресловутый "маргиналии" несложно по аналогии с маргиналом написать, тем более что оно от них и произошло)).
    +0−0
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