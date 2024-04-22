Росприроднадзор не оценил радугу в Сосновом Бору. Она в реке

Сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора встревожила видеозапись, которую в ведомство прислали жители города Сосновый Бор в Ленинградской области. На кадрах видны радужные разводы на акватории реки Коваши в районе моста бывшего рыбзавода. Об этом в СЗМУ сообщили 22 апреля.



Уточняется, что на территории Сосновоборского городского округа есть выпуски сточных вод в реку, находящиеся на балансе СМУП «Водоканал» и ООО «Водоканал».



«Подчеркнем, в 2023 году в ведомство поступали аналогичные сообщения. Как правило, радужные разводы появляются в период выпадения атмосферных осадков. Возможно, нефтепродукты вымываются с территории загрязненного участка и поступают в реку», — сказано в сообщении.