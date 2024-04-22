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    Росприроднадзор не оценил радугу в Сосновом Бору. Она в реке

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    2 комментария

    Сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора встревожила видеозапись, которую в ведомство прислали жители города Сосновый Бор в Ленинградской области. На кадрах видны радужные разводы на акватории реки Коваши в районе моста бывшего рыбзавода. Об этом в СЗМУ сообщили 22 апреля.

    Уточняется, что на территории Сосновоборского городского округа есть выпуски сточных вод в реку, находящиеся на балансе СМУП «Водоканал» и ООО «Водоканал».

    «Подчеркнем, в 2023 году в ведомство поступали аналогичные сообщения. Как правило, радужные разводы появляются в период выпадения атмосферных осадков. Возможно, нефтепродукты вымываются с территории загрязненного участка и поступают в реку», — сказано в сообщении.

    Видео, которое позволяет оценить масштаб проблемы, опубликовано в тг-канале BL Сосновый Бор.

    t.me / black_sbor

    СЗМУ Росприроднадзора просит администрацию и полицию организовать проверку по факту появления нефтяных разводов на реке Коваши.

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    Комментарии 2

    27835034323 Апр 2024 в 00:35
    я уж подумал реклама лгдбдейки
    +1−0
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