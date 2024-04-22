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    Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в транспортном коридоре «Север — Юг»

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    Президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте транспортного коридора «Север — Юг». Об этом глава государства заявил 22 апреля на встрече с ветеранами БАМа в честь 50-летия с начала строительства магистрали.

    На встрече присутствует и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его отец Гейдар Алиев в советское время курировал строительство БАМА, возглавлял правительственную комиссию.

    Путин заявил, что историческому значению БАМа соответствует российско-азербайджанское сотрудничество в развитии транспортного коридора «Север — Юг».

    «Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом <...> речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга. Хочу еще раз подчеркнуть: мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте», — сказал Путин.

    Напомним, ранее 22 апреля в Кремле состоялись переговоры Путина с Алиевым. Президент Азербайджана отметил важность «вопросов безопасности» в повестке встреч с президентом России.

    «И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии», — заявил Алиев перед началом встречи.

    Переговоры прошли на фоне завершения российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и вывода миротворцев.

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