Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в транспортном коридоре «Север — Юг»

Президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте транспортного коридора «Север — Юг». Об этом глава государства заявил 22 апреля на встрече с ветеранами БАМа в честь 50-летия с начала строительства магистрали.
На встрече присутствует и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его отец Гейдар Алиев в советское время курировал строительство БАМА, возглавлял правительственную комиссию.
Путин заявил, что историческому значению БАМа соответствует российско-азербайджанское сотрудничество в развитии транспортного коридора «Север — Юг».
«Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом <...> речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга. Хочу еще раз подчеркнуть: мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте», — сказал Путин.
Напомним, ранее 22 апреля в Кремле состоялись переговоры Путина с Алиевым. Президент Азербайджана отметил важность «вопросов безопасности» в повестке встреч с президентом России.
«И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии», — заявил Алиев перед началом встречи.
Переговоры прошли на фоне завершения российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и вывода миротворцев.