Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в транспортном коридоре «Север — Юг»

Президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте транспортного коридора «Север — Юг». Об этом глава государства заявил 22 апреля на встрече с ветеранами БАМа в честь 50-летия с начала строительства магистрали.

На встрече присутствует и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его отец Гейдар Алиев в советское время курировал строительство БАМА, возглавлял правительственную комиссию.

Путин заявил, что историческому значению БАМа соответствует российско-азербайджанское сотрудничество в развитии транспортного коридора «Север — Юг».