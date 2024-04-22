Сергей Безруков и Андрей Федорцов награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами «За заслуги в культуре и искусстве». Государственной награды удостоились актеры Сергей Безруков и Андрей Федорцов, глава московского Дома книги Марина Каменева, а также директор карельского музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова. Соответствующий указ в понедельник, 22 апреля, появился на официальном интернет-портале правовой информации.



Президент отметил их большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Так, Сергей Безруков служит на сцене с 1994 года. Карьеру он начал в театре Олега Табакова, ныне возглавляет Московский губернский театр. Безруков сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. Любовь широкой аудитории пришла к нему после главной роли в «Бригаде».

