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    Сергей Безруков и Андрей Федорцов награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами «За заслуги в культуре и искусстве». Государственной награды удостоились актеры Сергей Безруков и Андрей Федорцов, глава московского Дома книги Марина Каменева, а также директор карельского музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова. Соответствующий указ в понедельник, 22 апреля, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    Президент отметил их большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Так, Сергей Безруков служит на сцене с 1994 года. Карьеру он начал в театре Олега Табакова, ныне возглавляет Московский губернский театр. Безруков сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. Любовь широкой аудитории пришла к нему после главной роли в «Бригаде».

    Петербургский актер Андрей Федорцов полюбился россиянам в роли оперативника Васи Рогова в «Убойной силе». Сериал вышел на экраны в 1993 году, в его основу легли книги Андрея Кивинова. В 1996 году Федорцов окончил Петербургскую театральную академию, с 2010 года служит в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» был учрежден недавно, в августе 2021 года. Его присуждают за создание популярных фильмов, спектаклей и передач, а также уникальных произведений искусств. Наградой также могут быть отмечены за вклад в сохранение уникальных объектов и воспитание молодежи.

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