Путин подписал закон, который дает Роскосмосу право продавать данные зондирования Земли со спутников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Роскосмосу право продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе органам государственной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 22 апреля. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.



Роскосмос будет предоставлять сведения из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Все данные, копии и продукты, которые содержатся в федеральном фонде, предоставляются за плату. Исключения определит правительство РФ.

