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    Путин подписал закон, который дает Роскосмосу право продавать данные зондирования Земли со спутников

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Роскосмосу право продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе органам государственной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 22 апреля. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.

    Роскосмос будет предоставлять сведения из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Все данные, копии и продукты, которые содержатся в федеральном фонде, предоставляются за плату. Исключения определит правительство РФ.

    Как уточняет ТАСС, Роскосмос до начала планирования закупок на очередной финансовый год будет формировать заявки на предоставление данных ДЗЗ на основании запросов от государственных и муниципальных заказчиков.

    Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный вывели на орбиты 17 российских гражданских космических аппаратов. Один из них — «Зоркий-2М» — вошел как раз в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.

    Как ранее писала «Фонтанка», тогда же на околоземную орбиту вывели спутник «Метеор-М» № 2–4, который может «видеть» сквозь облака, в частности отслеживать погоду на Северном морском пути и помогать в прогнозе ледовой обстановки.

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