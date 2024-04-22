В России создадут единый государственный реестр адвокатов

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Они в том числе предполагают создание единого государственного реестра адвокатов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В реестре будут содержаться сведения обо всех адвокатах России. Информация будет открытой и общедоступной. Вести реестр и определять, какие сведения в него включат, будет Минюст. Он также будет содержать информацию о прекращении статуса адвоката и о претендентах на адвокатский статус, которые не сдали квалификационный экзамен. Кроме того, адвокат сможет приступить к деятельности только после того, как сведения о нем будут внесены в реестр.
Закон также повышает требования об образовании для кандидатов в адвокаты. В то же время кандидаты и доктора юридических наук, которым присвоено звание заслуженного юриста России, освобождаются от сдачи квалификационного экзамена. После сдачи экзамена претендент обязан будет в течение трех месяцев принести присягу, иначе решение о присвоении ему адвокатского статуса аннулируется.
Адвокат может потерять свой статус, если выезжает за пределы России на постоянное место жительства или на срок более года. Правом прекратить статус адвоката в таком случае наделяется совет Адвокатской палаты. Исключение предусмотрено для выездов на лечение или учебу и других уважительных причин. Также Федеральная палата адвокатов сможет отменить решение совета и направить в Минюст сведения о восстановлении статуса для внесения их в реестр.