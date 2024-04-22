В России создадут единый государственный реестр адвокатов

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Они в том числе предполагают создание единого государственного реестра адвокатов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.



В реестре будут содержаться сведения обо всех адвокатах России. Информация будет открытой и общедоступной. Вести реестр и определять, какие сведения в него включат, будет Минюст. Он также будет содержать информацию о прекращении статуса адвоката и о претендентах на адвокатский статус, которые не сдали квалификационный экзамен. Кроме того, адвокат сможет приступить к деятельности только после того, как сведения о нем будут внесены в реестр.