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    В России создадут единый государственный реестр адвокатов

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    3 комментария

    Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Они в том числе предполагают создание единого государственного реестра адвокатов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    В реестре будут содержаться сведения обо всех адвокатах России. Информация будет открытой и общедоступной. Вести реестр и определять, какие сведения в него включат, будет Минюст. Он также будет содержать информацию о прекращении статуса адвоката и о претендентах на адвокатский статус, которые не сдали квалификационный экзамен. Кроме того, адвокат сможет приступить к деятельности только после того, как сведения о нем будут внесены в реестр.

    Закон также повышает требования об образовании для кандидатов в адвокаты. В то же время кандидаты и доктора юридических наук, которым присвоено звание заслуженного юриста России, освобождаются от сдачи квалификационного экзамена. После сдачи экзамена претендент обязан будет в течение трех месяцев принести присягу, иначе решение о присвоении ему адвокатского статуса аннулируется.

    Адвокат может потерять свой статус, если выезжает за пределы России на постоянное место жительства или на срок более года. Правом прекратить статус адвоката в таком случае наделяется совет Адвокатской палаты. Исключение предусмотрено для выездов на лечение или учебу и других уважительных причин. Также Федеральная палата адвокатов сможет отменить решение совета и направить в Минюст сведения о восстановлении статуса для внесения их в реестр.

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    Владимир ПутинЕдиный реестрАдвокаты
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    Комментарии 3

    Dmitry Antonov22 Апр 2024 в 20:21
    Господи! Этих-то куда и ещё за что? Они уже и так - декорация суверенной демократии и правопорядка, вместе с правосудием.
    +0−0
    Yuri_SPb22 Апр 2024 в 20:12
    Интуитивно проникся сочувствием к адвокатам.
    +2−0
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