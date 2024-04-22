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    Ротенберг включил в финальный состав сборной «Россия 25» 17 хоккеистов СКА

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    4 комментария

    Тренерский штаб сборной «Россия 25», который возглавляет Роман Ротенберг из СКА, объявил окончательный состав национальной команды на предстоящее майское турне, в рамках которого хоккеисты проведут пять товарищеских матчей. Отметим, что в список вошли сразу 17 игроков петербургского СКА из 34 вызванных.

    Сборная России проводит подготовку в Новогорске с 22 апреля по 29 апреля, включая медицинский осмотр и тренировки как на льду, так и на суше. 30 апреля команда отправится в Астану, где примет участие в турнире с казахстанской и белорусской сборными. Россия встретится со сборной Казахстана 2 мая и командой Белоруссии 4 мая. Кроме того, российская команда отправится в турне, где проведет три матча с белорусской сборной — в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).

    Напомним, в сентябре 2022-го Федерация хоккея России (ФХР) объявила о создании новой сборной — под названием «Россия 25» — для «увеличения популярности» вида спорта. Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что костяк команды составят молодые игроки с перспективой на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо. Число «25» в названии означает средний возраст игроков сборной. При этом отмечалось, что строгого ограничения нет. С самого начала новую команду возглавлял Роман Ротенберг.

    Окончательный состав сборной "Россия-25":

    вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»);

    защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»);

    нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилев (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо», Москва).

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    Комментарии 4

    28031300022 Апр 2024 в 19:11
    ротенберг вошёл в роль,возомнил себя великим тренером.
    +5−0
    сVоих не бросаем22 Апр 2024 в 18:49
    почему Роман не в армии?
    +5−2
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