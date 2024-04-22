Ротенберг включил в финальный состав сборной «Россия 25» 17 хоккеистов СКА

Тренерский штаб сборной «Россия 25», который возглавляет Роман Ротенберг из СКА, объявил окончательный состав национальной команды на предстоящее майское турне, в рамках которого хоккеисты проведут пять товарищеских матчей. Отметим, что в список вошли сразу 17 игроков петербургского СКА из 34 вызванных.



Сборная России проводит подготовку в Новогорске с 22 апреля по 29 апреля, включая медицинский осмотр и тренировки как на льду, так и на суше. 30 апреля команда отправится в Астану, где примет участие в турнире с казахстанской и белорусской сборными. Россия встретится со сборной Казахстана 2 мая и командой Белоруссии 4 мая. Кроме того, российская команда отправится в турне, где проведет три матча с белорусской сборной — в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).