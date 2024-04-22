«Газпром» может стать спонсором ведущего футбольного клуба Венгрии «Ференцварош»

Российская компания «Газпром» может выступить в качестве спонсора венгерского футбольного клуба «Ференцварош», пишет 22 апреля Blikk.



В прошлое воскресенье другое венгерское издание, Nemzeti Sport, сообщило о переговорах «Ференцвароша» с крупной мировой компанией, но не уточнило ее название. По данным Blikk, речь идет именно о «Газпроме».

Ожидается, что при заключении соглашения бюджет «Ференцвароша» возрастет и превысит 20 млрд венгерских форинтов (53,9 млн долларов). В соответствии с данными за 2022 год, бюджет клуба составлял 46,3 млн долларов.