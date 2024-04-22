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    «Газпром» может стать спонсором ведущего футбольного клуба Венгрии «Ференцварош»

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    16 комментариев

    Российская компания «Газпром» может выступить в качестве спонсора венгерского футбольного клуба «Ференцварош», пишет 22 апреля Blikk.

    В прошлое воскресенье другое венгерское издание, Nemzeti Sport, сообщило о переговорах «Ференцвароша» с крупной мировой компанией, но не уточнило ее название. По данным Blikk, речь идет именно о «Газпроме».

    Ожидается, что при заключении соглашения бюджет «Ференцвароша» возрастет и превысит 20 млрд венгерских форинтов (53,9 млн долларов). В соответствии с данными за 2022 год, бюджет клуба составлял 46,3 млн долларов.

    В прошлые выходные «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в рекордный 35-й раз. С 2021 по 2023 год клуб из Будапешта возглавлял российский тренер Станислав Черчесов, с которым «Ференцварош» завоевал два чемпионских титула и один Кубок Венгрии.

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    Комментарии 16

    Хиха Хахинен22 Апр 2024 в 19:41
    Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", который потерял три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке.
    Оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года вырастут на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, который опубликовало Минэкономики РФ.
    В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала СВО - на 34%:
    Последнее резкое повышение газовых тарифов - на 15% за год - произошло в 2013 году.
    Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,3 трлн рублей.
    +1−0
    SERGEY11122 Апр 2024 в 18:39
    А неужели кто то думал что нынешняя хиленькая лояльность венгерского премьера Орбана вот просто так типа за идею ?
    +5−2
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