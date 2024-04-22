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    Оптимизированные и адаптированные: китайские кроссоверы для российского авторынка будут производить в Белоруссии

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    2 комментария

    Китайская компания VGV, выпускающая легковые автомобили, сообщила о начале производства на мощностях белорусского завода «Юнисон» машин, предназначенных для российского рынка.

    Среднеразмерные кроссоверы VGV U70 PRO и U75 PLUS получили «масштабную адаптацию» и были «оптимизированы» для российского потребителя: перекалибрована подвеска, улучшены алгоритмы работы двигателей и гидромеханических «автоматов», проведена полная русификация бортового компьютера. Силовые агрегаты были адаптированы под бензин АИ-92.

    Автомобили получили расширенный «зимний пакет», включающий подогрев передних сидений, внешних зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса, улучшенную шумоизоляцию и дорожный просвет до 200 мм.

    Оба кроссовера имеют одинаковые габариты: 4 825 мм в длину, 1 870 мм в ширину и 1 691 мм в высоту при колесной базе 2 800 мм, но U75 Plus при тех же внешних размерах отличается наличием многорычажной задней подвески, клиренсом 190 мм и более производительным 2-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском и турбонаддувом (199 л.с.). U70 Pro имеет 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 143 л.с., работающий в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-диапазонным «автоматом». По словам представителя официального дистрибьютора, российские покупатели смогут получить «полноценные среднеразмерные кроссоверы по цене кроссоверов малого класса».

    Ранее стало известно, что в Подмосковье спустя два года простоя вновь запустят бывший завод Mercedes, где будут собираться китайские машины.

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    VgvКитайские машиныЮнисон
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    Комментарии 2

    savushkindim22 Апр 2024 в 20:44
    Как можно писать статью про автомобили и даже не приложить фото интерьера и внешнего вида. Сразу думается плахое...
    +0−0
    dreniroo22 Апр 2024 в 18:40
    Важно только ЖД в Питер расширить, чтобы прямо сюда их гнать...
    +0−2
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