210 миллиардов евро. Финляндия опережает все страны Евросоюза по росту госдолга

Государственный долг Финляндии на конец 2023 года составил 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП. В четвертом квартале он увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По росту Госдолга Суоми опережает остальные страны Евросоюза. Данные статистической службы ЕС 22 апреля приводит агентство «Прайм».



Второй по росту госдолга среди стран Евросоюза (1,8 процентных пункта) стала Латвия, замыкает тройку Румыния (1,3 процентных пункта). Сокращение госдолга отмечено у Португалии, Греции, Кипра и других государств.

