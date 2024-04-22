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    210 миллиардов евро. Финляндия опережает все страны Евросоюза по росту госдолга

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    Государственный долг Финляндии на конец 2023 года составил 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП. В четвертом квартале он увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По росту Госдолга Суоми опережает остальные страны Евросоюза. Данные статистической службы ЕС 22 апреля приводит агентство «Прайм».

    Второй по росту госдолга среди стран Евросоюза (1,8 процентных пункта) стала Латвия, замыкает тройку Румыния (1,3 процентных пункта). Сокращение госдолга отмечено у Португалии, Греции, Кипра и других государств.

    Правительство Финляндии планирует к 2028 году сократить дефицит бюджета вдвое, до 6,9 миллиарда евро, для чего в стране повысят налоги и снизят размер пособий. Так НДС будет повышен с 24% до 25,5%, став вторым по величине уровнем налога на добавленную стоимость в Европе.

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    Комментарии 26

    FedorGr22 Апр 2024 в 19:59
    Доли стран, совсем не новость Самый большой долг у Греции. Государственный долг Греции в 2022 году составил 172,6%, что представляет собой самый высокий показатель среди всех стран еврозоны. Италия (141,7%) и Португалия (112,4%) также оказались в верхней части шкалы. Государственный долг Германии составил 66,1% ВВП, что снова явно превышает предел в 60% ВВП.
    Так что Финляндия совсем не первая по долгам. Просто, нынешнее правительство стало пытаться резко снижать свои долги, для чего принимать неприятные меря по повышению налогов, снижению расходов в социальной сфере, медицине, сокращение пособий, пенсий и многое другое.
    А например Греция, живёт и с долгами хорошо.
    +3−0
    tochilshik22 Апр 2024 в 19:30
    видимо россиян перестал интересовать госдолг США.америке как то все не кирдык.попробуем финнами запудрить мозги.
    +1−5
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