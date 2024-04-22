ТАСС: найдены черные ящики разбившегося Ту-22М3

Параметрический и речевой самописцы с разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 были обнаружены на месте его падения и отправлены на расшифровку в военную лабораторию. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Черные ящики помогут установить обстоятельства и причины падения дальнего бомбардировщика. Ранее сообщалось, что самолет упал из-за «технических неисправностей».

Катастрофа произошла 19 апреля в Ставропольском крае. Один член экипажа погиб при крушении, двое выжили после катапультирования; поиски четвертого продолжаются до сих пор.