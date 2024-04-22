«Сказала, что с ним все хорошо». Житель Петербурга, труп которого нашли под покрывалом на балконе, пропал больше месяца назад

49-летний Дмитрий, труп которого нашли на балконе комнаты коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Петербурге, больше месяца не выходил на связь с родственниками. Отказывалась говорить с близкими и его сожительница, которая, по данным семьи, и стала подозреваемой в убийстве.

Фото: Предоставлено Ксенией Поделиться Поделиться





Как 22 апреля рассказала «Фонтанке» дочь погибшего Ксения, ее родители развелись, но девушка продолжала поддерживать общение с отцом. Она рассказала, что Дмитрий около двух лет жил с одной женщиной, которую Ксения знала по перепискам и рассказам, но лично никогда не видела.



В марте Ксении позвонил начальник отца, чтобы узнать, почему он уже две недели не появляется на работе — номер дочери был указан Дмитрием при трудоустройстве. До этого девушке звонила бабушка — мать Дмитрия — и сказала, что после 8 марта он не выходил с ней на связь. По словам Ксении, на тот момент телефон отца уже был выключен. Девушка написала папе в соцсетях, а также обратилась за помощью к его сожительнице.



«Я ее спросила, где папа, почему он не отвечает, что с ним случилось. Она мне написала: «Ксюша, не волнуйся, папа на работе». Я написала, что папа не может быть на работе, так как звонил его начальник. После этого она написала, чтобы я не волновалась, и спросила, почему вообще мы его ищем. Я говорю, потому что он отвечает на звонки, мы переживаем. Она сказала, что с ним все хорошо, он нам вечером позвонит. Это было 25 марта», — рассказывает Ксения.

Фото: Предоставлено Ксенией Поделиться Поделиться





После этого родственникам так никто и не позвонил, поэтому Ксения снова обратилась к возлюбленной отца, но та, по словам девушки, заблокировала ее. Тогда Ксения пошла в полицию.

Днем 21 апреля труп Дмитрия нашел на балконе комнаты арендодатель и сразу позвонил родственникам. По данным «Фонтанки», у мужчины обнаружили колотое ранение в районе грудной клетки.

Вскоре была задержана 45-летняя подозреваемая. По словам Ксении, ею оказалась сожительница отца. Девушка вспомнила, что, по рассказам бабушки, любимая нередко донимала мужчину из-за того, что он якобы мало зарабатывает. При этом, по информации Ксении, сама женщина нигде не работала.



«Когда мы общались, она мне не показалась подозрительной. Она хорошо себя как-то выдавала, так скажем, общалась со мной тоже хорошо. Знала то, что папа для меня важен», — говорит Ксения.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.