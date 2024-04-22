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    Майские на носу. Расскажите о ваших планах

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    16 комментариев

    Где планируете провести майские праздники?

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    Комментарии 16

    28089653022 Апр 2024 в 14:07
    Пойдешь в парк или поедешь в Пушкин или Павловск, а тебя бац !!! Давай курортный сбор плати !!!
    +0−0
    Гриб22 Апр 2024 в 13:50
    Как же задрало наше правительство с такими майскими:(( При этом, судя по моему офису в субботу типо все будут на удаленке , а по факту работать никто не будет. Неужели это так сложно вернуть назад и отменить длинные новогодние каникулы, которые пришли к нам не так давно , с 2010 если память не изменяет.И то, явно ведь ввели их эти же самые чиновники ради отдыха в куршавелях, которые нынче не должны быть актуальны для тех кто не имеет двойного гражданства! Сделайте нормальные майские праздники за счет новогодних.Оставьте пару-тройку в январе 1/2, максимум 3-е , чтобы успеть оливье доесть!
    +2−0
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