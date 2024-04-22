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    Корги в Москве съел 20 шоколадок вместе с оберткой. Его удалось спасти

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    5 комментариев

    Шоколад — один из самых токсичных для животных продуктов. Теобромин, содержащийся в какао-бобах, действует как яд. Любознательного корги по кличке Тедди московском ветеринарам удалось спасти. Об этом 22 апреля рассказывается в телеграм-канале столичного социального комплекса.

    Фото: телеграм-канал социального комплекса Москвы
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    Тедди за час съел более 20 шоколадных батончиков «Киндер» вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта.

    «Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу», — отмечается в сообщении.

    Хозяева заметили неладное и оперативно обратились в ветклинику. Врачи вызвали у собаки медикаментозную рвоту, а затем сделали капельницу, чтобы вывести токсины. Благодаря быстро оказанной помощи пёс поправился в течение суток, ему даже не понадобился повторный приём.

    В любой экстренной ситуации владельцы животных в Москве могут обращаться в госветслужбу, работающую круглосуточно, по телефону: 8 (495) 612-04-25.

    Фото: телеграм-канал социального комплекса Москвы

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    СобакиКоргиЖивотныеШоколадВетеринарВетеринария
    ЛАЙК12
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    27564035622 Апр 2024 в 14:16
    Где он их столько взял? Прямо в магазине или на складе?
    +0−0
    dervish22 Апр 2024 в 12:46
    В Мск самый токсичный шоколад в мире.
    +1−0
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