Корги в Москве съел 20 шоколадок вместе с оберткой. Его удалось спасти

Шоколад — один из самых токсичных для животных продуктов. Теобромин, содержащийся в какао-бобах, действует как яд. Любознательного корги по кличке Тедди московском ветеринарам удалось спасти. Об этом 22 апреля рассказывается в телеграм-канале столичного социального комплекса.

Тедди за час съел более 20 шоколадных батончиков «Киндер» вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта.



«Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу», — отмечается в сообщении.

