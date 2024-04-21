    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    Комната для «обнимашек» или купе-антистресс. В Германии тестируют новый дизайн вагонов поездов

    3047
    5 комментариев

    В скоростных междугородних поездах Германии (Intercity-Express, ICE) могут появиться новые вагоны поездов с необычными двухместными купе. Об этом сообщает издание BILD 21 апреля.

    Сейчас Deutsche Bahn использует либо общие вагоны, либо купе на шесть кресел. Предполагается, что новые мини-купе будут 2 метра в длину и всего 70 см в ширину. В железнодорожной компании полагают, новый способ организации пространства позволит вести «частные и конфиденциальные разговоры в защищённой обстановке». Deutsche Bahn пока не раскрывает точных сроков запуска поездов с приватными купе, сейчас их тестируют на группах пассажиров.

    У них пока также нет официального названия. Обозреватель BILD называл их «купе для поцелуев». На сайте издания можно проголосовать за один из 11 вариантов. Пока в лидерах «приватная комната» (Privat-Room), «комната для обниманий» (Kuschel-Kammer) и «антистрессовое купе» (Anti-Nerv-Abteil).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Купе для поцелуев
    ЛАЙК10
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Что не так, Господи?!..)22 Апр 2024 в 01:28
    "Медленно минуты уплывают вдаль,
    Встречи с ними ты уже не жди.
    И хотя нам прошлого немного жаль,
    Лучшее, конечно, впереди!

    Скатертью, скатертью дальний путь стелется
    И упирается прямо в небосклон.
    Каждому, каждому в лучшее верится,
    Катится, катится голубой вагон...)
    +0−0
    VKuser27909222 Апр 2024 в 00:46
    А у них будет что-то похожее на ВСМ? Или так и будут в тесных купе тихоходных электричек обжиматься? Тот же вопрос к Японцам и Китайцам. Когда, наконец, построите гиперзвуковые поезда типа нашей ВСМ, где у каждого пассажира через 10 лет будет купе с джакузи за 6028 рублей с НДС? Про французов с итальянцами и речи нет. У тех никогда таких хороших поездов, как у ВСМ, не было, и не будет. Ездил я на этой Фречча Росса, ещё лет 15 назад. Куда ей до нашей ВСМ, которая будет. Ну ведь будет, да?
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close