Комната для «обнимашек» или купе-антистресс. В Германии тестируют новый дизайн вагонов поездов

В скоростных междугородних поездах Германии (Intercity-Express, ICE) могут появиться новые вагоны поездов с необычными двухместными купе. Об этом сообщает издание BILD 21 апреля.
Сейчас Deutsche Bahn использует либо общие вагоны, либо купе на шесть кресел. Предполагается, что новые мини-купе будут 2 метра в длину и всего 70 см в ширину. В железнодорожной компании полагают, новый способ организации пространства позволит вести «частные и конфиденциальные разговоры в защищённой обстановке». Deutsche Bahn пока не раскрывает точных сроков запуска поездов с приватными купе, сейчас их тестируют на группах пассажиров.
У них пока также нет официального названия. Обозреватель BILD называл их «купе для поцелуев». На сайте издания можно проголосовать за один из 11 вариантов. Пока в лидерах «приватная комната» (Privat-Room), «комната для обниманий» (Kuschel-Kammer) и «антистрессовое купе» (Anti-Nerv-Abteil).