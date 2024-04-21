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    «СКА-1946» обыграл «Локо» в финале Молодежной лиги и вышел вперед в серии

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    Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги против «Локо» из Ярославля. Встреча проходила в Петербурге на Ледовой арене. Армейцы выиграли со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

    Отметим, что «Локо» забил первым. На третьей минуте встречи отличился Максим Коростелев. На 46 минуте Григорий Осипов из «СКА-1946» сравнял, а на 48 минуте Арсений Коромыслов вывел петербуржцев вперед и принес им победу.

    Счет в серии стал 2–1 в пользу «СКА-1946». Следующая встреча состоится 23 апреля в Петербурге.

    Для «СКА-1946» это четвертый финал плей-офф МХЛ в истории. Дважды они уступали в решающей серии (2014/2015, 2017/2018) и один раз выиграли, став обладателями Кубка Харламова по итогам сезона 2021/2022.

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