«СКА-1946» обыграл «Локо» в финале Молодежной лиги и вышел вперед в серии

Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги против «Локо» из Ярославля. Встреча проходила в Петербурге на Ледовой арене. Армейцы выиграли со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).
Отметим, что «Локо» забил первым. На третьей минуте встречи отличился Максим Коростелев. На 46 минуте Григорий Осипов из «СКА-1946» сравнял, а на 48 минуте Арсений Коромыслов вывел петербуржцев вперед и принес им победу.
Счет в серии стал 2–1 в пользу «СКА-1946». Следующая встреча состоится 23 апреля в Петербурге.
Для «СКА-1946» это четвертый финал плей-офф МХЛ в истории. Дважды они уступали в решающей серии (2014/2015, 2017/2018) и один раз выиграли, став обладателями Кубка Харламова по итогам сезона 2021/2022.