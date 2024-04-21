    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    768мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    Ушла из жизни актриса, сыгравшая в «Гарри Поттере»

    7184

    Актриса Саманта Дэвис, сыгравшая роль одного из гоблинов волшебного банка Гринготтс в фильме «Гарри Поттер», ушла из жизни. Произошло это еще 24 марта, однако, стало известно лишь спустя месяц, после сообщения ее мужа Уорвика Дэвиса, который также снимался во франшизе.

    «Моя жена и вторая половинка, мой лучший друг. Преданная мать. Мой любимый человек. Ушел мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — сообщил актер.

    Саманте Дэвис было 53 года. Ее рост составлял 124 сантиметра, поэтому брали ее на роли определенных невысоких персонажей. В «Гарри Поттере» она сыграла эпизодическую роль гоблина, сидящего за конторкой в банке «Гринготтс».

    Ее муж принял участие в съемках нескольких фильмов. Он был профессором Флитвиком, гоблином по имени Крюкохват, дирижером хора, представителем Министерства магии и банкиром.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ17

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close