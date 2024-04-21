Ушла из жизни актриса, сыгравшая в «Гарри Поттере»

Актриса Саманта Дэвис, сыгравшая роль одного из гоблинов волшебного банка Гринготтс в фильме «Гарри Поттер», ушла из жизни. Произошло это еще 24 марта, однако, стало известно лишь спустя месяц, после сообщения ее мужа Уорвика Дэвиса, который также снимался во франшизе.



«Моя жена и вторая половинка, мой лучший друг. Преданная мать. Мой любимый человек. Ушел мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — сообщил актер.



Саманте Дэвис было 53 года. Ее рост составлял 124 сантиметра, поэтому брали ее на роли определенных невысоких персонажей. В «Гарри Поттере» она сыграла эпизодическую роль гоблина, сидящего за конторкой в банке «Гринготтс».