Ушла из жизни актриса, сыгравшая в «Гарри Поттере»

Актриса Саманта Дэвис, сыгравшая роль одного из гоблинов волшебного банка Гринготтс в фильме «Гарри Поттер», ушла из жизни. Произошло это еще 24 марта, однако, стало известно лишь спустя месяц, после сообщения ее мужа Уорвика Дэвиса, который также снимался во франшизе.
«Моя жена и вторая половинка, мой лучший друг. Преданная мать. Мой любимый человек. Ушел мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — сообщил актер.
Саманте Дэвис было 53 года. Ее рост составлял 124 сантиметра, поэтому брали ее на роли определенных невысоких персонажей. В «Гарри Поттере» она сыграла эпизодическую роль гоблина, сидящего за конторкой в банке «Гринготтс».
Ее муж принял участие в съемках нескольких фильмов. Он был профессором Флитвиком, гоблином по имени Крюкохват, дирижером хора, представителем Министерства магии и банкиром.