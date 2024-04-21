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    В Шри-Ланке гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей. Семеро погибли

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    Автомобиль сошел с трассы во время автогонок в Шри-Ланке и врезался в толпу зрителей. Об этом сообщает издание Newsfirst 21 апреля. По данным портала, в результате ДТП семеро человек погибли, 21 получил ранения.

    Трагедия произошла на ралли Fox Hill Super Cross, организованном Военной академией Шри-Ланки. Эти соревнования проходили в Дияталаве, бывшем гарнизонном городе в провинции Ува. В этом году посмотреть на гонки с участием местных и международных команд пришли более 100 тысяч человек.

    Newsfirst English

    По данным полиции, водитель одного из участвовавших в соревнованиях автомобилей не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Среди погибших есть дети. Пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четверых раненых оценивается как тяжелое.

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