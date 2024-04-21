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    Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

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    2 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25 тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча проходила 21 апреля в Петербурге на «Газпром Арене».

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    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на 23 минуте встречи забил Клаудиньо.

    Благодаря этому «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч команда проведет 24 апреля против «Рубина» из Казани.

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    Комментарии 2

    28161428321 Апр 2024 в 19:49
    Семак трижды перекрестился и это ему помогло
    +1−0
    Ser_N077121 Апр 2024 в 18:49
    я так понимаю матч был в СПб... а так бразильцы могли бы получить неоценимый опыт игры в водное поло...
    :)
    +0−1
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