Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на
Благодаря этому «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч команда проведет 24 апреля против «Рубина» из Казани.
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Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на
Благодаря этому «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч команда проведет 24 апреля против «Рубина» из Казани.
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