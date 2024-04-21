Москвич случайно застрелил шестилетнюю дочку друзей из пневматической винтовки

Шестилетняя девочка скончалась от пулевого ранения в грудь в Наро-Фоминске. Обвинение пало на друга семьи, следствие считает, что ребенка он убил непреднамеренно. Подробности 21 апреля сообщает
«Следственным отделом по г. Наро-Фоминск
Трагедия произошла накануне. Обвиняемый, находясь на даче у друзей в деревне Мартемьяново, стрелял вместе с ними по банкам из пневматической винтовки. Мужчина, передавая оружие, случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел. Пулька попала прямо в грудь шестилетней дочери знакомых. На место была вызвана скорая, ребенка доставили в хирургическое отделение, но спасти не смогли.
Следствие назначило ряд экспертиз, обстоятельства устанавливаются.