Москвич случайно застрелил шестилетнюю дочку друзей из пневматической винтовки

Шестилетняя девочка скончалась от пулевого ранения в грудь в Наро-Фоминске. Обвинение пало на друга семьи, следствие считает, что ребенка он убил непреднамеренно. Подробности 21 апреля сообщает ГСУ СК по Московской области.



«Следственным отделом по г. Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области 52-летнему жителю г. Москвы предъявлено обвинение в причинении 6-летней девочке смерти по неосторожности ( ч. 1 ст. 109 УК РФ ). Мужчина задержан», — говорится в сообщении главного следственного управления.

