    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-в

    770мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    Москвич случайно застрелил шестилетнюю дочку друзей из пневматической винтовки

    15679
    20 комментариев

    Шестилетняя девочка скончалась от пулевого ранения в грудь в Наро-Фоминске. Обвинение пало на друга семьи, следствие считает, что ребенка он убил непреднамеренно. Подробности 21 апреля сообщает ГСУ СК по Московской области.

    «Следственным отделом по г. Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области 52-летнему жителю г. Москвы предъявлено обвинение в причинении 6-летней девочке смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчина задержан», — говорится в сообщении главного следственного управления.

    Фото: ГСУ СК по Московской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Трагедия произошла накануне. Обвиняемый, находясь на даче у друзей в деревне Мартемьяново, стрелял вместе с ними по банкам из пневматической винтовки. Мужчина, передавая оружие, случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел. Пулька попала прямо в грудь шестилетней дочери знакомых. На место была вызвана скорая, ребенка доставили в хирургическое отделение, но спасти не смогли.

    Следствие назначило ряд экспертиз, обстоятельства устанавливаются.

    Фото: ГСУ СК по Московской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ44
    ПЕЧАЛЬ38

    Комментарии 20

    Yuri_SPb21 Апр 2024 в 18:35
    Нельзя направлять ствол на человека! Техника безопасности.
    +0−0
    28030352921 Апр 2024 в 18:22
    Очередное, увы, о цене глупости.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close