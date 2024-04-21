Роскомнадзор заблокировал сайт международной организации «Репортёры без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ». Это следует из данных универсального сервиса РКН для проверки блокировки сайтов и страниц в интернете. «Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.



Доступ ограничивается сразу ко всем доменам и поддоменам. Что стало причиной и какое именно ведомство вынесло решение о блокировке, не указано. Чаще всего в этой роли выступает Генпрокуратура, в чьи полномочия входит блокировка экстремистских и террористических материалов, сайтов «нежелательных» организаций, призывов к массовым беспорядкам, мошеннических сайтов и другой информации.