Роскомнадзор заблокировал сайт международной организации «Репортёры без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ». Это следует из данных универсального сервиса РКН для проверки блокировки сайтов и страниц в интернете. «Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.
Доступ ограничивается сразу ко всем доменам и поддоменам. Что стало причиной и какое именно ведомство вынесло решение о блокировке, не указано. Чаще всего в этой роли выступает Генпрокуратура, в чьи полномочия входит блокировка экстремистских и террористических материалов, сайтов «нежелательных» организаций, призывов к массовым беспорядкам, мошеннических сайтов и другой информации.
Репортёры без границ (фр. Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация, основанная в 1985 году. Согласно заявлению на сайте, ее миссией является «защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире». Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. Центральный офис «Репортеров без границ» находится в Париже.