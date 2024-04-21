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    Роскомнадзор заблокировал сайт международной организации «Репортёры без границ»

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    3 комментария

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ». Это следует из данных универсального сервиса РКН для проверки блокировки сайтов и страниц в интернете. «Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.

    Доступ ограничивается сразу ко всем доменам и поддоменам. Что стало причиной и какое именно ведомство вынесло решение о блокировке, не указано. Чаще всего в этой роли выступает Генпрокуратура, в чьи полномочия входит блокировка экстремистских и террористических материалов, сайтов «нежелательных» организаций, призывов к массовым беспорядкам, мошеннических сайтов и другой информации.

    Репортёры без границ (фр. Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация, основанная в 1985 году. Согласно заявлению на сайте, ее миссией является «защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире». Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. Центральный офис «Репортеров без границ» находится в Париже.

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    Комментарии 3

    Mimic21 Апр 2024 в 13:19
    "...и сетян во всём мире"
    кто такие сетяне?
    +0−0
    VKuser17419822121 Апр 2024 в 13:19
    Ура! Теперь не будут клеветать на нашу действительность!
    +0−0
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