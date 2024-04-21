    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, с-в

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    В Ленобласти нашли тело задушенного младенца

    2998
    2 комментария

    Страшную находку сделали сотрудники полиции в Кировском районе Ленобласти. Всё началось с тревожного звонка. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.

    Накануне вечером в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что с четырех часов дня на связь перестала выходить ее дочь, которая восемь месяцев назад родила ребенка. Наряд приехал в квартиру на улице Железнодорожной во Мге. После вскрытия двери внутри нашли тело восьмимесячной девочки с признаками удушения. Матери в квартире не было.

    Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Материалы переданы в СК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 2

    25267490121 Апр 2024 в 12:36
    Мамаша стояла в очереди на СВО.
    +1−0
    26592706621 Апр 2024 в 12:35
    Очередной Фриде будут до скончания времён подавать платок.........
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close