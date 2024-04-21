В Ленобласти нашли тело задушенного младенца

Страшную находку сделали сотрудники полиции в Кировском районе Ленобласти. Всё началось с тревожного звонка. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.



Накануне вечером в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что с четырех часов дня на связь перестала выходить ее дочь, которая восемь месяцев назад родила ребенка. Наряд приехал в квартиру на улице Железнодорожной во Мге. После вскрытия двери внутри нашли тело восьмимесячной девочки с признаками удушения. Матери в квартире не было.



Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Материалы переданы в СК.

