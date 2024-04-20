Суд продлил срок задержания родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Дядю и брата подозреваемого в убийстве москвича после замечания о неправильной парковки оставят под стражей до 23 апреля. Срок задержания продлил Замоскворецкий суд, сообщает 20 апреля прокуратура Москвы.

По версии следствия, 21-летний уроженец Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Люблино. Это не устроило 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание, после чего тот напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого задержали в Ростовской области.