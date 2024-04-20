    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    Суд продлил срок задержания родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

    3194
    4 комментария

    Дядю и брата подозреваемого в убийстве москвича после замечания о неправильной парковки оставят под стражей до 23 апреля. Срок задержания продлил Замоскворецкий суд, сообщает 20 апреля прокуратура Москвы.

    По версии следствия, 21-летний уроженец Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Люблино. Это не устроило 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание, после чего тот напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого задержали в Ростовской области.

    Позже стало понятно, что подозреваемый действовал не один. СК квалифицировал произошедшее по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, — пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    chip121 Апр 2024 в 01:37
    Случайно наткнулись на этническую мафиозную единицу, теперь ищут кто хозяин этой бригады, в зависимости от персоны историю либо тихонько замнут, либо громко объявят о связях преступников с запрещенными экстремистскими групировками и т.п.
    +1−0
    mrA21 Апр 2024 в 00:43
    надо их всех на рудники какие-нибудь отправлять
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close