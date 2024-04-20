В Подмосковье автобус врезался в грузовик. Пострадали водитель и 14 пассажиров

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Московской области днем 20 апреля. Подробности сообщают прокуратура и полиция региона.
Авария произошла на 36 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Старая Купавна. Водитель рейсового автобуса врезался грузовым автомобилем, стоящим на обочине. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Водитель и 14 пассажиров автобуса получили травмы.
Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.