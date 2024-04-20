    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    В Подмосковье автобус врезался в грузовик. Пострадали водитель и 14 пассажиров

    3900
    2 комментария

    Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Московской области днем 20 апреля. Подробности сообщают прокуратура и полиция региона.

    Фото: Прокуратура Московской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Авария произошла на 36 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Старая Купавна. Водитель рейсового автобуса врезался грузовым автомобилем, стоящим на обочине. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Водитель и 14 пассажиров автобуса получили травмы.

    Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

    Фото: Прокуратура Московской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    Delo tabak21 Апр 2024 в 02:33
    врезался грузовым автомобилем?
    +0−0
    инкогнитто20 Апр 2024 в 23:52
    На какой обочине? Вообще фото смотрите? Что за ересь?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close