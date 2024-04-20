В Педиатрическом университете спасают пятилетнего мальчика, осиротевшего после ДТП под Пикалёво

Пятилетнего ребенка спасают в Педиатрическом университете после ДТП под Пикалево, в котором погибли родители мальчика. Ребенка эвакуировали из Бокситогорской межрайонной больницы, сообщили 20 апреля в пресс-службе университета.



В аварии ребенок получил закрытый перелом костей таза, ушибы, гематомы мягких тканей головы, правого бедра и кистей. Состояние мальчика тяжелое, но он в сознании. Во время столкновения он сидел в кресле, вероятно был пристегнут ремнем безопасности, что и спасло ему жизнь.

ДТП произошло вечером 19 апреля на 390-м километре автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога», сообщало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 24-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» под управлением 53-летнего водителя. В результате столкновения водитель легковушки и его 31-летняя пассажирка погибли.