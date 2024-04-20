    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    В Педиатрическом университете спасают пятилетнего мальчика, осиротевшего после ДТП под Пикалёво

    6077
    обсудить

    Пятилетнего ребенка спасают в Педиатрическом университете после ДТП под Пикалево, в котором погибли родители мальчика. Ребенка эвакуировали из Бокситогорской межрайонной больницы, сообщили 20 апреля в пресс-службе университета.

    В аварии ребенок получил закрытый перелом костей таза, ушибы, гематомы мягких тканей головы, правого бедра и кистей. Состояние мальчика тяжелое, но он в сознании. Во время столкновения он сидел в кресле, вероятно был пристегнут ремнем безопасности, что и спасло ему жизнь.

    ДТП произошло вечером 19 апреля на 390-м километре автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога», сообщало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 24-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» под управлением 53-летнего водителя. В результате столкновения водитель легковушки и его 31-летняя пассажирка погибли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ29

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close