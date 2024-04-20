Внезапный гололед прокатил почти два десятка петербуржцев до больницы

Апрельский гололед оказался скользким типом. Как минимум 19 человек обратились за помощью медиков после прогулки по улицам Петербурга и пригородов за последние пару дней.



В пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом. По данным «Фонтанки», накануне от резкого изменения погоды пострадали минимум 16 человек. В субботу, 20 апреля, к врачам обратились еще трое. Жители падали у домов и на тротуарах в разных районах Петербурга, а также у магазинов и станций метро.



К докторам шли с травмами головы, ушибами и переломами рук и ног. Например, падение у супермаркета для 45-летнего жителя Невского района закончилось закрытым переломом левой лодыжки. Такую же травму получили 65-летняя жительница Кудрово, 43-летняя женщина и 83-летняя пенсионерка из Фрунзенского района, у которой к тому же диагностировали еще и перелом плечевой кости на левой руке.

