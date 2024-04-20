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    Внезапный гололед прокатил почти два десятка петербуржцев до больницы

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    3 комментария

    Апрельский гололед оказался скользким типом. Как минимум 19 человек обратились за помощью медиков после прогулки по улицам Петербурга и пригородов за последние пару дней.

    В пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом. По данным «Фонтанки», накануне от резкого изменения погоды пострадали минимум 16 человек. В субботу, 20 апреля, к врачам обратились еще трое. Жители падали у домов и на тротуарах в разных районах Петербурга, а также у магазинов и станций метро.

    К докторам шли с травмами головы, ушибами и переломами рук и ног. Например, падение у супермаркета для 45-летнего жителя Невского района закончилось закрытым переломом левой лодыжки. Такую же травму получили 65-летняя жительница Кудрово, 43-летняя женщина и 83-летняя пенсионерка из Фрунзенского района, у которой к тому же диагностировали еще и перелом плечевой кости на левой руке.

    Большинство пострадавших после оказания медпомощи отпустили залечивать травмы домой.

    Сейчас активный циклон покидает территорию Ленинградской области в своей холодной части. В регионе все еще возможен снег, но завтра, 21 апреля, будет значительно теплее, из-за чего весь выпавший снег превратится в лужи.

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    Комментарии 3

    28029950321 Апр 2024 в 00:52
    Что такое плечевая кость левой руки? Прямо-таки открытие в анатомии человека сделали....
    +0−0
    ProstoZloy21 Апр 2024 в 00:04
    У нас и всю зиму гололед был "внезапным" и так же собирал свою жатву.
    +1−0
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