Внезапный гололед прокатил почти два десятка петербуржцев до больницы

Апрельский гололед оказался скользким типом. Как минимум 19 человек обратились за помощью медиков после прогулки по улицам Петербурга и пригородов за последние пару дней.
В пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом. По данным «Фонтанки», накануне от резкого изменения погоды пострадали минимум 16 человек. В субботу, 20 апреля, к врачам обратились еще трое. Жители падали у домов и на тротуарах в разных районах Петербурга, а также у магазинов и станций метро.
К докторам шли с травмами головы, ушибами и переломами рук и ног. Например, падение у супермаркета для 45-летнего жителя Невского района закончилось закрытым переломом левой лодыжки. Такую же травму получили 65-летняя жительница Кудрово, 43-летняя женщина и 83-летняя пенсионерка из Фрунзенского района, у которой к тому же диагностировали еще и перелом плечевой кости на левой руке.
Большинство пострадавших после оказания медпомощи отпустили залечивать травмы домой.
Сейчас активный циклон покидает территорию Ленинградской области в своей холодной части. В регионе все еще возможен снег, но завтра, 21 апреля, будет значительно теплее, из-за чего весь выпавший снег превратится в лужи.