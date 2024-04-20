Наркотики и незаконная трудовая деятельность. За что решили депортировать рэпера Платину из России

Кировский районный суд Томска постановил оштрафовать и выдворить из России латвийского рэпера Роберта Плаудиса, известного под псевдонимом Платина, пишет РБК 20 апреля.
В качестве причины суд назвал употребление наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. Рэперу назначили штраф в размере 4 тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы России. После задержания у музыканта спросили, когда он в последний раз употреблял наркотики. Плаудис ответил «никогда» и отказался проходить медосвидетельствование.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудники МВД по Томской области составили в отношении Плаудиса три административных протокола: «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда или нахождения в РФ», «Незаконное осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» и «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения».
В полиции сообщили, что Плаудис осуществляет в России трудовую деятельность, хотя сам рэпер заявлял, что приехал в туристических целях. Артист обвинения опроверг и заявил, что «делает рекламную кампанию» для своего альбома. Также полиция сообщала, что решается вопрос о привлечении рэпера к ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств»).
Вечером 19 апреля сотрудники ОМОНа нагрянули в клуб Face в Томске, где проходил концерт Платины. Рэпера задержали прямо во время выступления.