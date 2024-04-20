Мужчина вломился в квартиру к петербурженке с ножом и автоматом

В квартиру к жительнице Петербурга вломился мужчина. У него с собой был нож и автомат, стало известно «Фонтанке» 20 апреля.
По предварительным данным, сообщение от петербурженки о том, что к ней в квартиру на Нарвском проспекте пытается попасть бывший муж с ножом, поступило в полицию рано утром 20 апреля. Прибывшие правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Оказалось, что он зарегистрирован в этой же квартире. Как пояснила хозяйка квартиры, визитер угрожал и требовал открыть ему дверь. Вместе с женщиной в квартире находилась ее несовершеннолетняя дочь.
Петербурженка заявила, что у мужчины может быть не только нож, но и огнестрельное оружие. При осмотре комнаты правоохранители обнаружили нож, торчащий в стене, а на столе нашли предмет, похожий на автомат. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла списанный охолощенный автомат Калашникова, магазин и патроны.
По данным «Фонтанки», задержанный ранее был судим за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Последние полтора года в своем аккаунте в VK мужчина публикует фотографии в стиле милитари. В мае прошлого года он опубликовал запись о том, что был награжден орденом Мужества.