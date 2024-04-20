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    Мужчина вломился в квартиру к петербурженке с ножом и автоматом

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    13 комментариев

    В квартиру к жительнице Петербурга вломился мужчина. У него с собой был нож и автомат, стало известно «Фонтанке» 20 апреля.

    По предварительным данным, сообщение от петербурженки о том, что к ней в квартиру на Нарвском проспекте пытается попасть бывший муж с ножом, поступило в полицию рано утром 20 апреля. Прибывшие правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Оказалось, что он зарегистрирован в этой же квартире. Как пояснила хозяйка квартиры, визитер угрожал и требовал открыть ему дверь. Вместе с женщиной в квартире находилась ее несовершеннолетняя дочь.

    Петербурженка заявила, что у мужчины может быть не только нож, но и огнестрельное оружие. При осмотре комнаты правоохранители обнаружили нож, торчащий в стене, а на столе нашли предмет, похожий на автомат. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла списанный охолощенный автомат Калашникова, магазин и патроны.

    По данным «Фонтанки», задержанный ранее был судим за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Последние полтора года в своем аккаунте в VK мужчина публикует фотографии в стиле милитари. В мае прошлого года он опубликовал запись о том, что был награжден орденом Мужества.

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    Комментарии 13

    26640018021 Апр 2024 в 01:07
    Фонтана, дайте леща вашему составитель заголовков.
    Мужчина с ножом и автоматом, а не перербурженка.
    +2−0
    инкогнитто20 Апр 2024 в 23:25
    Бабам пафоса нужно поубавить
    +2−3
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