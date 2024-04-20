Мужчина вломился в квартиру к петербурженке с ножом и автоматом

В квартиру к жительнице Петербурга вломился мужчина. У него с собой был нож и автомат, стало известно «Фонтанке» 20 апреля.



По предварительным данным, сообщение от петербурженки о том, что к ней в квартиру на Нарвском проспекте пытается попасть бывший муж с ножом, поступило в полицию рано утром 20 апреля. Прибывшие правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Оказалось, что он зарегистрирован в этой же квартире. Как пояснила хозяйка квартиры, визитер угрожал и требовал открыть ему дверь. Вместе с женщиной в квартире находилась ее несовершеннолетняя дочь.

