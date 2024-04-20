В Петербурге выпало 11 см снега. Больше было в 1998 и 1991 годах

Высота снежного покрова в Петербурге по состоянию на 9 часов утра 20 апреля составила в центре города 11 см, в Кронштадте 12 см, а на побережье Невской губы 7–8 см. По Ленинградской области больше всего снега выпало на Карельском перешейке, в Выборге высота снежного покрова 18 см, в Сосново 17 см, прямо как зимой, рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



В Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 см снега, но она далека до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы. Например, в апреле 1998 года она составляла 19 см, а в апреле 1991-го — 28 см.