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    В Петербурге выпало 11 см снега. Больше было в 1998 и 1991 годах

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    6 комментариев

    Высота снежного покрова в Петербурге по состоянию на 9 часов утра 20 апреля составила в центре города 11 см, в Кронштадте 12 см, а на побережье Невской губы 7–8 см. По Ленинградской области больше всего снега выпало на Карельском перешейке, в Выборге высота снежного покрова 18 см, в Сосново 17 см, прямо как зимой, рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    В Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 см снега, но она далека до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы. Например, в апреле 1998 года она составляла 19 см, а в апреле 1991-го — 28 см.

    Напомним, в пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель не утихает и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.

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    Комментарии 6

    Maik520 Апр 2024 в 22:04
    Кто-то мямлил про 9 мм.
    +0−0
    СалуСлава20 Апр 2024 в 20:45
    А разве в 2010 не выпало 23 апреля снега больше чем сегодня?
    +1−1
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