Маск считает снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

Американский миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.

Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то в настоящее время их уровень оценивается только в 27%, пишет 20 апреля РИА Новости.

«Абсолютная катастрофа», — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.

Данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.