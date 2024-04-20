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    Маск считает снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

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    6 комментариев

    Американский миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.

    Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то в настоящее время их уровень оценивается только в 27%, пишет 20 апреля РИА Новости.

    «Абсолютная катастрофа», — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.

    Данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.

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    Комментарии 6

    28031300020 Апр 2024 в 19:05
    что по этой рождаемости-смертности каклы напишут?или по национальной традиции пану только полижут?
    +0−0
    28029143320 Апр 2024 в 19:00
    Уважаемый Илон и прочие "Рокфеллеры" и "Ротшильды", а чё вам не поднять уровень рождаемости на свои триллионы?
    +1−1
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