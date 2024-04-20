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    Каршеринг с сюрпризом остановили на Мурманском шоссе. Попутчиками были белый порошок и граната

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    Белый порошок и предмет, похожий на гранату, нашли в остановленном автомобиле на Мурманском шоссе вблизи Петербурга. Машина была оформлена в каршеринг.

    Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 20 апреля, сотрудники ДПС остановили каршеринг на 17-м километре Мурманского шоссе поздно вечером накануне. За рулем был 33-летний житель Приозерска, рядом сидел пассажир — 34-летний уроженец Перми, который сейчас проживает в Янино-1.

    По предварительным данным, когда правоохранители начали осматривать автомобиль, пассажир выложил на переднее сиденье предмет, внешне похожий на боевую гранату РГД без запала. Кроме того, под сиденьем стражи порядка обнаружили телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пассажир пояснил, что это наркотик.

    Вещество направили на экспертизу, а в действиях приятелей усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов»).

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