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    Дядю и брата подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в суд. Следствие ходатайствует об аресте

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    2 комментария

    Материалы об избрании меры пресечения дяде и брату подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева поступили в Замоскворецкий районный суд, сообщает 20 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

    По версии следствия, 21-летний уроженец Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Люблино. Это не устроило 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание, после чего тот напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого задержали в Ростовской области.

    Позже стало понятно, что подозреваемый действовал не один. СК квалифицировал произошедшее по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, — пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

    В квартире подозреваемого прошли обыски, где были обнаружены свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США. Следствию предстоит установить их принадлежность, а также дать оценку законности получения и оборота.

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    Комментарии 2

    putycpva20 Апр 2024 в 19:12
    Надо сажать и вести допросы я так понимаю там все семейство криминалом занималось судя по суммам
    +0−0
    28213342720 Апр 2024 в 18:48
    Выпишут штраф за незаконное нахождение на территории РФ ,деньги вернут.К сожалению таковы реалии сегодняшней жизни в России.
    +0−0
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