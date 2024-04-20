В Кургане эвакуация. Из-за паводка есть риск затопления домов и аэропорта

Администрация Кургана призывает жителей домов, прилегающих к дамбе, незамедлительно эвакуироваться, правительство региона предупреждает об угрозе подтопления днем в субботу 20 апреля.



Уровень воды в реке Тобол составляет 1015 см при критической отметке в 850 см. Опасный уровень продержится минимум до 25 апреля. Вода из Кургана движется в Белозерский округ, уровень воды в районе села Белозерское уже достиг отметки 570 см. Жителям 18 населенных пунктов области предписано превентивно эвакуироваться.

«Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным. И самим эвакуироваться лучше заранее», — рекомендует правительство.