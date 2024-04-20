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    В Кургане эвакуация. Из-за паводка есть риск затопления домов и аэропорта

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    9 комментариев

    Администрация Кургана призывает жителей домов, прилегающих к дамбе, незамедлительно эвакуироваться, правительство региона предупреждает об угрозе подтопления днем в субботу 20 апреля.

    Уровень воды в реке Тобол составляет 1015 см при критической отметке в 850 см. Опасный уровень продержится минимум до 25 апреля. Вода из Кургана движется в Белозерский округ, уровень воды в районе села Белозерское уже достиг отметки 570 см. Жителям 18 населенных пунктов области предписано превентивно эвакуироваться.

    «Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным. И самим эвакуироваться лучше заранее», — рекомендует правительство.

    Также аэропорт Кургана начал эвакуацию аэродромного оборудования из-за угрозы подтопления, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Для этого вчера аэродромные службы вывели из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов посадки на взлетно-посадочную полосу.

    По данным МЧС России, в Курганской области с паводком борются свыше 4 тысяч специалистов и почти 1,5 тысячи единиц техники. Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, уже подтоплена либо затоплена.

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    Комментарии 9

    28205075920 Апр 2024 в 16:44
    Будет Курганское море. Нужно новые учебники по географии написать. Бюджет освоить.
    +2−3
    Rostik3720 Апр 2024 в 16:36
    А вот в Дубае никакой эвакуации. Жители на гидроциклах волны рассекают))
    +2−3
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