Мальчик, застрявший в горке, скончался в красноярской больнице. Он месяц пробыл в коме

Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял в горке во время прогулки, скончался в больнице Красноярска. Об этом сообщает издание NGS24 в субботу, 20 апреля.
Инцидент произошел еще 18 марта. По версии следствия, на утренней прогулке в одном из детских садов Лесосибирска 3-летний мальчик во время игры застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. По данным NGS24, выбраться оттуда ребенок не смог, стал задыхаться и потерял сознание — ему сдавило грудную клетку. Воспитатель, заметив ребенка, освободила мальчика и вызвала бригаду скорой помощи.
Мальчика доставили санавиацией в Красноярск. Его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В краевой больнице телеканалу ТВК сообщали, что мозг ребенка долгое время находился без кислорода. Месяц мальчик пробыл в коме и в итоге скончался.
Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ).