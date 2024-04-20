Мальчик, застрявший в горке, скончался в красноярской больнице. Он месяц пробыл в коме

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11 комментариев

Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял в горке во время прогулки, скончался в больнице Красноярска. Об этом сообщает издание NGS24 в субботу, 20 апреля.

Инцидент произошел еще 18 марта. По версии следствия, на утренней прогулке в одном из детских садов Лесосибирска 3-летний мальчик во время игры застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. По данным NGS24, выбраться оттуда ребенок не смог, стал задыхаться и потерял сознание — ему сдавило грудную клетку. Воспитатель, заметив ребенка, освободила мальчика и вызвала бригаду скорой помощи.

Мальчика доставили санавиацией в Красноярск. Его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В краевой больнице телеканалу ТВК сообщали, что мозг ребенка долгое время находился без кислорода. Месяц мальчик пробыл в коме и в итоге скончался.

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ).

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Комментарии 11

28030352920 Апр 2024 в 17:19
Кому-то явно не помешает свеженькая судимость.
+1−3
Rostik3720 Апр 2024 в 16:34
Вот не умеют в России всё продумать, прежде чем построить и сдать в эксплуатацию. Комиссия приняла. Акт подписала. Деньги распилили. Теперь хоть не рассветай.
+3−9
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