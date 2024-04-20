Мальчик, застрявший в горке, скончался в красноярской больнице. Он месяц пробыл в коме

Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял в горке во время прогулки, скончался в больнице Красноярска. Об этом сообщает издание NGS24 в субботу, 20 апреля.

Инцидент произошел еще 18 марта. По версии следствия, на утренней прогулке в одном из детских садов Лесосибирска 3-летний мальчик во время игры застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. По данным NGS24, выбраться оттуда ребенок не смог, стал задыхаться и потерял сознание — ему сдавило грудную клетку. Воспитатель, заметив ребенка, освободила мальчика и вызвала бригаду скорой помощи.