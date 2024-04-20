В Парголово мужчина «поломал» будущую тещу в ее же квартире

Жительницу Парголово избил сожитель ее дочери. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.



Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 20 апреля, конфликт произошел накануне днем в квартире женщины на улице Михаила Дудина. Что случилось между будущими тещей и зятем, неизвестно, однако, по предварительным данным, мужчина избил 61-летнюю мать своей возлюбленной.



Женщину госпитализировали в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правой голени.

