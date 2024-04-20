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    В Парголово мужчина «поломал» будущую тещу в ее же квартире

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    9 комментариев

    Жительницу Парголово избил сожитель ее дочери. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

    Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 20 апреля, конфликт произошел накануне днем в квартире женщины на улице Михаила Дудина. Что случилось между будущими тещей и зятем, неизвестно, однако, по предварительным данным, мужчина избил 61-летнюю мать своей возлюбленной.

    Женщину госпитализировали в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правой голени.

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    Комментарии 9

    Annonym9120 Апр 2024 в 17:15
    Да большинство местных коментирующих не оценит Данное предложение .
    Но пора уже вводить как в казахстане законы о Домашнем Насилий , а также институты не встроенного в вертикаль власти Народного контроля за соблюдением этих законов .
    Да у нас конечно не ведется статистика по тому какое количество Коренных Русских мужчин в возрасте от 24 до 40 которые не пользуются услугами жриц древнейшей профессии имею дефецит регулярного секса,невозможность создания семь ,или просто найти девушку для временным отношений где они будут в том или ином виде морально,материально и физически позитивны для обоих партнеров в более менее равной степени как раз из за модели поведение вот таких вот персонажей как будущий муженек который поднял руку на тещу ,тогда страшно представить что он может делать со своей девушкой а подобные элементы живут порой со своими девушками или даже женами в Коммуналках и соседи порой знают о фактах избеений мужем-парнем своей девушки на протяжений 2 - 5 Лет и не сообщают в МВД
    +1−0
    Akabos20 Апр 2024 в 16:36
    Год семьи - бьёт - значит любит!
    И тёщу тоже!
    +2−2
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