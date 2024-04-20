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    Блогер Михаил Касперов разбился на мотоцикле в Севастополе

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    13 комментариев

    Блогер Михаил Касперов, известный как Миша из Канады, погиб в ДТП в Севастополе. Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости его товарищ, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

    Предварительно, по данным полиции, минувшей ночью 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на встречную полосу на улице Пожарова и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 25-летнего водителя.

    Веселовский добавил, что Касперов переехал в Крым из Канады в конце 2023 года. Погибший вел YouTube-канал.

    По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 13

    tochilshik20 Апр 2024 в 19:13
    жил бы и дальше в своей Канаде.
    +0−0
    VKuser17419822120 Апр 2024 в 18:13
    Да и на...
    +1−1
    28092085420 Апр 2024 в 17:31
    да и по
    +1−1
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