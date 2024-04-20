Блогер Михаил Касперов разбился на мотоцикле в Севастополе

Блогер Михаил Касперов, известный как Миша из Канады, погиб в ДТП в Севастополе. Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости его товарищ, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.



Предварительно, по данным полиции, минувшей ночью 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на встречную полосу на улице Пожарова и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 25-летнего водителя.

Веселовский добавил, что Касперов переехал в Крым из Канады в конце 2023 года. Погибший вел YouTube-канал.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.