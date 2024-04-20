Больше девяти тысяч сим-карт. В Петербурге и Мурино задержали пособников телефонных мошенников

В Мурино и Невском районе Петербурга задержали пособников мошенников, которые выуживают деньги из пенсионеров. Подробности 20 апреля сообщает 47news.
Накануне утром полицейские наведались в одну из квартир дома на Шоссе в Лаврики. Там проживает 38-летний гражданин Узбекистана. Иностранца подозревают в оказании услуг мошенническому кол-центру. Как стало известно 47news, в квартире нашли более двух с половиной тысяч сим-карт, три шлейфа для их активации, несколько мобильников, а также около полутора миллионов рублей.
Квартира в Мурино — продолжение февральских задержаний семи женщин, которые, по версии следствия, приобретали и регистрировали сим-карты. Предполагается, что их использовали мошенники, которые звонят от имени банковских служб безопасности и правоохранительных органов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
19 апреля в квартире на улице Коллонтай задержали 32-летнего петербуржца. Следствие полагает, что мужчина помогал мошенникам крупными партиями сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц. «Симки» он якобы покупал через сотрудников сотовых операторов. У мужчины дома полицейские нашли более 7 тысяч сим-карт, шлейфы для их активации, мобильники, банковские карты, ноутбуки, а также более 600 тысяч рублей, доллары и евро.
Меру пресечения задержанным изберут в течение двух суток.