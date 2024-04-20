Не смогли спасти ни мать, ни нерожденного ребенка. Беременная женщина получила смертельное ранение во время обстрела под Белгородом

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Осколком снаряда смертельно ранило беременную женщину, сообщает 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Врачи пытались спасти пострадавшую и ее нерожденного малыша, но безуспешно.

Три человека получили ранения. В больницу доставили женщину с контузией и осколочным ранением бедер. Один мужчина получил контузию и ссадину на ноге, второй — ссадину коленного сустава.

Минувшей ночью в селе Пороз Грайворонского городского округа в результате атаки украинских БПЛА погибли два человека — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Всего была отражена атака 50 украинских беспилотников.