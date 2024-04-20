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    Не смогли спасти ни мать, ни нерожденного ребенка. Беременная женщина получила смертельное ранение во время обстрела под Белгородом

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    3 комментария

    Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Осколком снаряда смертельно ранило беременную женщину, сообщает 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Врачи пытались спасти пострадавшую и ее нерожденного малыша, но безуспешно.

    Три человека получили ранения. В больницу доставили женщину с контузией и осколочным ранением бедер. Один мужчина получил контузию и ссадину на ноге, второй — ссадину коленного сустава.

    Минувшей ночью в селе Пороз Грайворонского городского округа в результате атаки украинских БПЛА погибли два человека — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Всего была отражена атака 50 украинских беспилотников.

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    Комментарии 3

    Antuan Rokanten20 Апр 2024 в 15:17
    Ужас, что делается. По мирняку уже бьют.
    +3−6
    Скрепоразгибатель20 Апр 2024 в 14:08
    «Я принял решение».Теперь все претензии к нему,Несмываемому.
    +10−6
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