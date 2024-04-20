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    СК заявил, что военный корреспондент Ерёмин погиб после прицельной атаки ВСУ

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    Атака ВСУ на военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина была прицельной и целенаправленной, сообщает 20 апреля Следственный комитет России.

    Журналист погиб в результате удара украинского FPV-дрона — после сброса боеприпаса. Он снимал репортаж в Запорожской области.

    По поручению главы СК Александра Бастрыкина следователи примут меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, добавило ведомство.

    Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Последний репортаж вышел два дня назад — о том, как российские военные учатся борьбе с украинскими дронами с помощью дробовиков.

    На сайте «Известий» отмечено, что Ерёмин «в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов "Краснополь"».

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