Двое американцев стали жертвами «оленей-зомби». Они заразились, съев мясо животных

В США ученые впервые выявили двух человек, которые могли стать жертвами хронической изнуряющей болезни (сhronic wasting disease, CWD), которая также известно как «болезнь оленей-зомби». Свои предположения они изложили в научном журнале Neurology.



Ученые исследовали истории болезни двух мужчин, которые скончались еще в 2022 году. Как сообщает медицинское издание, один из них, 72-летний охотник, второй — его друг. Среди проявившихся симптомов были быстро нараставшая растерянность, агрессия и судороги. Посмертно у них диагностировали болезнь Крейтцфельда-Якоба — редкое прионное заболевания головного мозга.