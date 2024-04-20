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    Двое американцев стали жертвами «оленей-зомби». Они заразились, съев мясо животных

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    2 комментария

    В США ученые впервые выявили двух человек, которые могли стать жертвами хронической изнуряющей болезни (сhronic wasting disease, CWD), которая также известно как «болезнь оленей-зомби». Свои предположения они изложили в научном журнале Neurology.

    Ученые исследовали истории болезни двух мужчин, которые скончались еще в 2022 году. Как сообщает медицинское издание, один из них, 72-летний охотник, второй — его друг. Среди проявившихся симптомов были быстро нараставшая растерянность, агрессия и судороги. Посмертно у них диагностировали болезнь Крейтцфельда-Якоба — редкое прионное заболевания головного мозга.

    Именно связь между обладателями крайне редкого диагноза навело ученых на мысль, что настоящей причиной мог стать CWD, которым мужчины заразились, съев мясо оленей. Утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя, говорится в статье. Но эксперименты на обезьянах и мышах подтвердили, что CWD может поражать не только оленей, но и другие виды.

    CWD также вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Заболевание называют «вирусом оленей-зомби», так как зараженные животные становятся вялыми, сонливыми и приобретают пустой бессмысленный взгляд. Болезнь смертельна и неизлечима. В декабре прошлого года случай смерти оленя от хронической изнуряющей болезни зафиксировали в национальном парке «Йеллоустоун».

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    Комментарии 2

    VKuser12417877620 Апр 2024 в 07:09
    А Бидона тоже олени покусали?
    +0−0
    Dazdraperma20 Апр 2024 в 06:16
    Устаревшие технологии. Тут моноэфир две трети населения соседней недостраны в "оленей-зомби" превратил. А вы говорите "два охотника"...
    +2−2
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