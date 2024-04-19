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    Мужчина поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где идет процесс над Трампом

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    6 комментариев

    Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходят заседания по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщают 19 апреля американские СМИ.

    Телеканал CNN в прямом эфире показал охваченного пламенем человека. По предварительным данным, мужчина поджег себя сам. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его увезли с места происшествия.

    Автор: youtube.com / AssociatedPress

    По данным Sky News, это произошло в специально отведенной зоне для митингующих сторонников и противников Трампа.

    The New York Times отмечает, что огонь начали тушить очевидцы, но через несколько минут на место происшествия прибыла полиция.

    Дональда Трампа обвиняют в подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи, чтобы та не предавала ее огласке. В случае признания виновным кандидат в президенты США может быть осужден на 136 лет тюрьмы.

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    Комментарии 6

    Что не так, Господи?!..)20 Апр 2024 в 01:20
    - Ассоциации? - С одной стороны - очень простые, самые быстрые, с другой.. - Стоп! Давай с простыми "поработаем".. - Нижний Новгород, журналистка.. - ? - Не слишком я понимаю, Господи, как у них так получается, что как бы и ни кто не замечает, всё, как бы само собой? - Считаешь, что это - невозможно? - Желаешь в.. Рациональность окунуть меня? - Ну как? - Так себе, смотри, всё что могу сказать.. - мне жаль этих людей, которые заставляют других людей сжигать себя но, не слишком-то и жаль мне их, а вот Ирину Славину.. - реально жаль..
    +0−0
    chip120 Апр 2024 в 00:28
    136 лет тюрьмы за связь с порноактрисой? Вы там совсем чокнулись?
    +1−0
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