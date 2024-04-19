Мужчина поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где идет процесс над Трампом

Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходят заседания по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщают 19 апреля американские СМИ.



Телеканал CNN в прямом эфире показал охваченного пламенем человека. По предварительным данным, мужчина поджег себя сам. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его увезли с места происшествия.