Мужчина поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где идет процесс над Трампом

Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходят заседания по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщают 19 апреля американские СМИ.
Телеканал CNN в прямом эфире показал охваченного пламенем человека. По предварительным данным, мужчина поджег себя сам. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его увезли с места происшествия.
Автор: youtube.com / AssociatedPress
По данным Sky News, это произошло в специально отведенной зоне для митингующих сторонников и противников Трампа.
The New York Times отмечает, что огонь начали тушить очевидцы, но через несколько минут на место происшествия прибыла полиция.
Дональда Трампа обвиняют в подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи, чтобы та не предавала ее огласке. В случае признания виновным кандидат в президенты США может быть осужден на