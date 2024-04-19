В зоне СВО погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, об этом 19 апреля сообщает IZ.RU в своем тг-канале.
«Погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин», — информирует издание, не приводя подробностей.
Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Последний репортаж вышел два дня назад — о том, как российские военные учатся борьбе с украинскими дронами с помощью дробовиков.
На сайте «Известий» отмечено, что Еремин «в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Обновление 23:43:
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса боеприпаса. Он снимал репортаж в Запорожской области.