«Кружится, летает, не тает». Снег в Петербурге будет идти всю ночь

В Петербурге 19 апреля выпало от 7 до 9 миллиметров снега. По оценкам метеорологов, это «сильный» снег. Об этом рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«В центре города и Ломоносове 9 миллиметров, в Кронштадте и Лисьем Носу — 7 миллиметров. Температура воздуха так -2 градуса и держится. По области тоже сильный снег почти повсеместно, от 6 до 12 миллиметров уже выпало. Больше всего на конец дня отмечено в Сосново — 17 миллиметров осадков», — написал Колесов.