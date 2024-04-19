«Кружится, летает, не тает». Снег в Петербурге будет идти всю ночь

В Петербурге 19 апреля выпало от 7 до 9 миллиметров снега. По оценкам метеорологов, это «сильный» снег. Об этом рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«В центре города и Ломоносове 9 миллиметров, в Кронштадте и Лисьем Носу — 7 миллиметров. Температура воздуха так
Циклон, который принес в Петербург апрельскую метель, уже выходит своим центром на восток Ленинградской области. Там
А вот в Луге — сильный снег, в Новгородской области тоже. «На ночь еще его хватит», — считает Колесов.
Напомним, в пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель ожидается и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.
Из-за неблагоприятных условий был перенесен и запуск городских фонтанов. Они начнут работать только 27 апреля.