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    «Кружится, летает, не тает». Снег в Петербурге будет идти всю ночь

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    12 комментариев

    В Петербурге 19 апреля выпало от 7 до 9 миллиметров снега. По оценкам метеорологов, это «сильный» снег. Об этом рассказал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «В центре города и Ломоносове 9 миллиметров, в Кронштадте и Лисьем Носу — 7 миллиметров. Температура воздуха так -2 градуса и держится. По области тоже сильный снег почти повсеместно, от 6 до 12 миллиметров уже выпало. Больше всего на конец дня отмечено в Сосново — 17 миллиметров осадков», — написал Колесов.

    Циклон, который принес в Петербург апрельскую метель, уже выходит своим центром на восток Ленинградской области. Там +2 градуса и идет дождь.

    А вот в Луге — сильный снег, в Новгородской области тоже. «На ночь еще его хватит», — считает Колесов.

    Напомним, в пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель ожидается и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.

    Из-за неблагоприятных условий был перенесен и запуск городских фонтанов. Они начнут работать только 27 апреля.

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    Комментарии 12

    NSE20 Апр 2024 в 05:17
    Не 9 мм, а 9 см, на улицу выйдите. Или кто то в школе не учился.
    +1−0
    Diver_5e4d0cc16db8820 Апр 2024 в 01:36
    а точно - то в мм а не в см ? Я вот вижу у себя снежный покров толщиной примерно около 10 см, но никак не 1÷1,5 мм...это что- не верь глазам своим ?
    +2−0
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