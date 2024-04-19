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    Ретейлер «О'Кей» получил убыток в 2,9 млрд рублей в 2023 году

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    12 комментариев

    ГК «О'Кей» отчиталась о финансовых результатах за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам года компания получила чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей против чистой прибыли 0,2 миллиарда рублей в 2022 году. Ретейлер связывает такой результат с признанием неденежного убытка от курсовых разниц и ростом финансовых расходов, говорится в сообщении от 19 апреля.

    Общая выручка ГК «О'Кей» увеличилась на 2,8% до 207,9 миллиарда рублей в основном за счет роста розничной выручки дискаунтеров «ДА!». Валовая прибыль выросла на 1,8% до 47,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. — Прим. ред.) не изменился и составил 17 миллиардов рублей. При этом EBITDA сети гипермаркетов «О'Кей» сократилась на 5,5%, до 12,64 миллиарда рублей, а EBITDA сети дискаунтеров «Да!», наоборот, выросла на 20,3%, до 4,4 миллиарда рублей.

    Для сравнения: чистый убыток «Ленты» по итогам 2023 года составил 1,8 миллиарда рублей против 4,9 миллиарда рублей прибыли годом ранее. X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») увеличила чистую прибыль в 2023 году на 72,8% по сравнению с предыдущим годом — до 90,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль ПАО «Магнит» по итогам 2023 года составила 98,3 миллиарда рублей.

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    УДИВЛЕНИЕ8
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    27445733720 Апр 2024 в 05:30
    Из г..на можно сделать конфету, но это будет конфета из .г..на 𝓴𝓲𝓼𝓼 𝓶𝒆
    +1−0
    Игорь Соколов20 Апр 2024 в 00:23
    Когда-то ОКей был очень приличным супермаркетом... но несколько лет назад там начали исчезать любимые продукты хорошего качества, а на их место пришли весьма сомнительные... ватрушки раньше были - объедение.... теперь вместо творога в них какая-то глинистая масса (т.н. "творожный продукт" на пальмовом масле)... употреблять невозможно... недавно взял куриные грудки... стал варить - запахло помойкой....выбросил в мусорку без сожаления....
    +4−1
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