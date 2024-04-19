Ретейлер «О'Кей» получил убыток в 2,9 млрд рублей в 2023 году

ГК «О'Кей» отчиталась о финансовых результатах за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам года компания получила чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей против чистой прибыли 0,2 миллиарда рублей в 2022 году. Ретейлер связывает такой результат с признанием неденежного убытка от курсовых разниц и ростом финансовых расходов, говорится в сообщении от 19 апреля.

Общая выручка ГК «О'Кей» увеличилась на 2,8% до 207,9 миллиарда рублей в основном за счет роста розничной выручки дискаунтеров «ДА!». Валовая прибыль выросла на 1,8% до 47,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. — Прим. ред.) не изменился и составил 17 миллиардов рублей. При этом EBITDA сети гипермаркетов «О'Кей» сократилась на 5,5%, до 12,64 миллиарда рублей, а EBITDA сети дискаунтеров «Да!», наоборот, выросла на 20,3%, до 4,4 миллиарда рублей.