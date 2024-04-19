Аэропорт Пулково работает в нормальном режиме, но пассажиров просят выезжать заранее

Пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовано выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели. Об этом сообщили вечером 19 апреля в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полётов проводятся противообледенительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания», — сообщает официальный тг-канал аэропорта Пулково.
Напомним, в пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель ожидается и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.