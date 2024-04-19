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    Аэропорт Пулково работает в нормальном режиме, но пассажиров просят выезжать заранее

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    3 комментария

    Пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовано выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели. Об этом сообщили вечером 19 апреля в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

    «Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полётов проводятся противообледенительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания», — сообщает официальный тг-канал аэропорта Пулково.

    Напомним, в пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель ожидается и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.

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    Комментарии 3

    Игорь Соколов19 Апр 2024 в 21:27
    Стамбул, Шанхай, Бишкек, Ростов? Куда ещё нынче можно лететь из Пулково? )) А ведь когда-то летали в Лондон и Париж, Франкфурт и Цюрих... эх, какие времена были... а уж "лихие 90-е" и вовсе вспоминаю с ностальгией....
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