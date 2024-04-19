    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -7

    3 м/с, зап

    750мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.58

    Заедаем стресс: эксперты назвали четыре продукта, которые помогут справиться с депрессией

    Публикуем рекомендации Роспотребнадзора

    3211
    5 комментариев
    Правильное питание поможет сохранить душевное равновесие
    Правильное питание поможет сохранить душевное равновесиеРоман Данилкин / 63.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Не секрет, что от нашего питания во многом зависит не только физическое, но и эмоциональное состояние. В Роспотребнадзоре назвали четыре главных продукта, которые помогут справиться с плохим настроением и даже депрессией.

    — В борьбе с депрессией очень помогают правильное питание и качественный сон, — отметили в ведомстве.

    По данным ВОЗ, депрессия — распространенное нарушение психического здоровья. Оно характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие. Развитию депрессии в большей степени подвержены люди, пережившие насилие, тяжелую утрату или другие события, вызывающие стресс. Женщины чаще страдают депрессией, чем мужчины. Согласно оценкам, депрессию испытывают 3,8% населения, в том числе 5% взрослых людей, 5,7% людей в возрасте старше 60 лет. Во всём мире от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек.

    Итак, что желательно включить в рацион, чтобы почувствовать настоящий вкус к жизни, читайте в материале наших коллег из Ярославля.

    Молоко

    Молоко заменит средство от бессонницы
    Молоко заменит средство от бессонницыФото: Максим Серков / NGS42.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Молоко — источник витамина В12, который нормализует функционирование нервной системы. Как правило, во время депрессии в организме фиксируется недостаток этого вещества. Кальций, который также содержится в молоке, способен снизить уровень тревоги и усталости. По данным Роспотребнадзора, один стакан нежирного молока или йогурта на ночь может послужить хорошей заменой успокоительному и средству от бессонницы.

    Морковь

    Морковь поможет снять стресс
    Морковь поможет снять стрессАлександра Мамонтова / 76.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Морковь — отличный источник бета-каротина, который является мощным антиоксидантом и помогает избегать колебаний настроения. К тому же вещества, содержащиеся в этом овоще, укрепляют сосуды головного мозга, нормализуют кровоснабжение в периферийной и центральной нервной системе, отлично снимают стресс. Люди, которые употребляют морковь, менее склонны к симптомам депрессии. Для хорошего настроения рекомендуется съедать хотя бы по одной морковке в день. Причем лучше это делать утром, так как в это время бета-каротин усваивается лучше.

    Лосось

    Лосось уменьшит симптомы депрессии и беспокойства
    Лосось уменьшит симптомы депрессии и беспокойстваАлександра Мамонтова / 76.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Эта рыба богата витамином D и селеном, которые помогают уменьшить симптомы депрессии и беспокойства. Кроме того, в лососе содержатся омега-3 кислоты, которые предотвращают выработку гормона стресса и полезны для сердца. Чтобы почувствовать результат, рыбу стоит есть 2–3 раза в неделю.

    Мясо индейки

    Индейка — полезный и низкокалорийный продукт
    Индейка — полезный и низкокалорийный продуктРоман Данилкин / 63.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В индейке содержатся элементы, которые стимулируют выработку серотонина — одного из гормонов, способствующих хорошему настроению. Если съедать по кусочку индейки в день, то улыбаться вы будете чаще. К тому же это низкокалорийный продукт: в 100 граммах мяса содержится около 276 калорий.

    Правильное питание поможет сохранить душевное равновесие
    Правильное питание поможет сохранить душевное равновесиеРоман Данилкин / 63.RU
    Молоко заменит средство от бессонницы
    Молоко заменит средство от бессонницыФото: Максим Серков / NGS42.RU
    Морковь поможет снять стресс
    Морковь поможет снять стрессАлександра Мамонтова / 76.RU
    Лосось уменьшит симптомы депрессии и беспокойства
    Лосось уменьшит симптомы депрессии и беспокойстваАлександра Мамонтова / 76.RU
    Индейка — полезный и низкокалорийный продукт
    Индейка — полезный и низкокалорийный продуктРоман Данилкин / 63.RU

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    lachavoje19 Апр 2024 в 23:04
    Гы-гы! Через 3 месяца после операции 7 ст. сложности на позвоночнике в 2004 г. мой тогдашний вреденовский лечащий врач проорал мне на консультации есть Кальций Д3 Никомед Форте и Геримакс энерджи. Рекомендую всем.
    +0−0
    Ленинградский партизан19 Апр 2024 в 21:15
    кефир с солеными огурцами на ночь самое то
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close