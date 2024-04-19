Заедаем стресс: эксперты назвали четыре продукта, которые помогут справиться с депрессией

Правильное питание поможет сохранить душевное равновесие Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Не секрет, что от нашего питания во многом зависит не только физическое, но и эмоциональное состояние. В Роспотребнадзоре назвали четыре главных продукта, которые помогут справиться с плохим настроением и даже депрессией.



— В борьбе с депрессией очень помогают правильное питание и качественный сон, — отметили в ведомстве.

По данным ВОЗ, депрессия — распространенное нарушение психического здоровья. Оно характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие. Развитию депрессии в большей степени подвержены люди, пережившие насилие, тяжелую утрату или другие события, вызывающие стресс. Женщины чаще страдают депрессией, чем мужчины. Согласно оценкам, депрессию испытывают 3,8% населения, в том числе 5% взрослых людей, 5,7% людей в возрасте старше 60 лет. Во всём мире от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек.



Итак, что желательно включить в рацион, чтобы почувствовать настоящий вкус к жизни, читайте в материале наших коллег из Ярославля.

Молоко

Молоко заменит средство от бессонницы Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Молоко — источник витамина В12, который нормализует функционирование нервной системы. Как правило, во время депрессии в организме фиксируется недостаток этого вещества. Кальций, который также содержится в молоке, способен снизить уровень тревоги и усталости. По данным Роспотребнадзора, один стакан нежирного молока или йогурта на ночь может послужить хорошей заменой успокоительному и средству от бессонницы.



Морковь

Морковь поможет снять стресс Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Морковь — отличный источник бета-каротина, который является мощным антиоксидантом и помогает избегать колебаний настроения. К тому же вещества, содержащиеся в этом овоще, укрепляют сосуды головного мозга, нормализуют кровоснабжение в периферийной и центральной нервной системе, отлично снимают стресс. Люди, которые употребляют морковь, менее склонны к симптомам депрессии. Для хорошего настроения рекомендуется съедать хотя бы по одной морковке в день. Причем лучше это делать утром, так как в это время бета-каротин усваивается лучше.



Лосось

Лосось уменьшит симптомы депрессии и беспокойства Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Эта рыба богата витамином D и селеном, которые помогают уменьшить симптомы депрессии и беспокойства. Кроме того, в лососе содержатся омега-3 кислоты, которые предотвращают выработку гормона стресса и полезны для сердца. Чтобы почувствовать результат, рыбу стоит есть 2–3 раза в неделю.



Мясо индейки

Индейка — полезный и низкокалорийный продукт Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В индейке содержатся элементы, которые стимулируют выработку серотонина — одного из гормонов, способствующих хорошему настроению. Если съедать по кусочку индейки в день, то улыбаться вы будете чаще. К тому же это низкокалорийный продукт: в 100 граммах мяса содержится около 276 калорий.