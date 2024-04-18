Селфи с капитаном и возвращение корюшки. Что ждет фанатов «Зенита» перед апрельскими матчами

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До финала чемпионата Российской Премьер-Лиги — всего семь туров. В воскресенье 21 апреля «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а в среду 24-го — с «Рубином». Рассказываем, чем в этот раз «Газпром Арена» встретит болельщиков сине-бело-голубых — и взрослых, и совсем юных.

Семейный выходной, вкусные будни «Зенит» и «Оренбург» сойдутся на футбольном поле в 16:15, но развлекательная программа традиционно начнется за два часа до стартового свистка. Гости стадиона смогут погрузиться в по-настоящему праздничную атмосферу, которая зарядит энергией все поколения фанатов. На свежем воздухе у центральной лестницы Трибуны С их будут ждать парк футбольных аттракционов, интерактивные конкурсы и, конечно же, любимый стрит-фуд.

Юным болельщикам стоит отправиться на экскурсию по стадиону в компании Розы и Дружка Барбоскиных. Перед этим нужно будет зарегистрироваться на специальной стойке, расположенной на третьем этаже Трибуны С в чаше арены.

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Перед матчем поклонники сине-бело-голубых смогут лично пообщаться с капитаном команды Дугласом Сантосом, получить на память подпись и сделать фотографию с футболистом. Автограф-сессия начнется в 15:00 на площадке второго этажа Трибуны С. Ну а завершится вечер концертом известной поп-группы «Винтаж» и зажигательным шоу на главной сцене стадиона.

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Сходить на матч «Зенит» — «Рубин» всей семьей — отличный способ устроить одновременно и спортивный, и гастрономический праздник в середине рабочей недели. Игра начнется в 20:30, программа «Фан-Променада», соответственно, — в 18:30. Главным нефутбольным событием этого вечера станет возвращение традиционного «Фестиваля корюшки», который впервые прошел на «Газпром Арене» еще в 2018 году и с тех пор стал одним из самых популярных мероприятий весеннего сезона. Чисто петербургская рыбка будет ждать гостей стадиона рядом с уличными киосками и гриль-станциями вокруг центральной лестницы стадиона — на третьем этаже Трибуны С.

По традиции перед каждой домашней игрой «Зенита» можно сделать сине-бело-голубой аквагрим и специальную фанатскую прическу, чтобы еще ярче поддерживать команду на трибуне. В клубных фотозонах всем желающим доступно специальное оборудование, позволяющее создать яркие публикации для социальных сетей. А с помощью AR-технологий болельщики запишут анимированные видео с игроками из основного состава «Зенита».

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Футбольный дом для всей семьи Болельщики охотно возвращаются на «Газпром Арену» не только за эмоциями, которые дает игра, но и ради уникальной атмосферы места, секрет которой — в том, как устроено пространство стадиона и организуется каждый матч.

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«Газпром Арена» — это комфорт в любую погоду. От дождя и снега защищает крыша, а в чаше стадиона поддерживаются стабильные плюс 16 градусов. Двухъярусные парковки для фанатов-автомобилистов расположены неподалеку, так что путь от машины до кресла занимает всего 15 минут. Для зрителей с детьми выделены особые проходы. Также сюда можно прийти с детской коляской, которую при необходимости примут на временное хранение волонтеры.

Особое внимание уделяется безопасности. Со дня открытия стадиона это один из ключевых принципов его работы. Здесь действуют меры, которые клуб описывает как беспрецедентные. Именно поэтому организаторы всегда просят зрителей приходить за два часа до свистка: так можно избежать очереди на досмотре и успеть все на «Фан-променаде».

Стадион оборудован одной из лучших систем безопасности, благодаря которой представители охранных структур при возникновении нештатных ситуаций способны действовать максимально оперативно. Мониторинг всех систем арены осуществляется в режиме реального времени и позволяет отслеживать малейшие изменения. Высокие стандарты безопасности, необходимые для спортивного объекта столь высокого уровня, помогают создавать на «Газпром Арене» яркую, но в то же время комфортную семейную атмосферу.

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