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    Союз художников показал, каким может быть Рерих

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    Памятник художику Николаю Рериху появится на его малой родине в Изваре. Как именно он будет выглядеть, станет известно в конце мая. Сейчас же определены основные претенденты.

    К 16 апреля Союз художников выберет четверых из шести претендентов, которые смогут доработать свои проекты памятников. Победителя определят примерно через полтора месяца.

    Из возможных вариантов — Рерих в сказочной ладье, Рерих у мольберта, смотрящий вдаль Рерих и художник в образе скалы.

    Памятник будет установлен в деревне Извара Волосовского района Ленобласти, где прошло детство живописца, ныне известного сюжетами из Тибета.

    27 сентября 2024 года исполнится 150 лет со дня его рождения. Рерих известен не только картинами, но и философскими работами, деятельностью писателя, археолога и общественника.

    Фото: Комитет общественных коммуникаций Ленобласти

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